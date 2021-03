La gara per il fucile d’assalto dell’esercito tedesco si chiude con una sorpresa

Haenel esce sconfitto dalla valutazione legale: il fucile d’assalto dell’esercito tedesco resterà un Heckler & Koch.

La valutazione legale dopo il riavvio della procedura ha confermato la violazione di brevetto: Haenel viene così esclusa dalla gara per fornire il fucile d’assalto dell’esercito tedesco. Il ministero della Difesa prevede ora di aggiudicare l’appalto a Heckler & Koch, vittima della violazione e unico altro concorrente in gara. A sostituire gli HK413 e 433 sarà dunque l’HK416A8 e non l’Haenel Mk556. Il contratto prevede la fornitura di 120.000 armi in sei anni.

