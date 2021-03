In armeria con Giuseppe: l’iniziativa di Rottigni-Victrix

Per una volta “In armeria con Giuseppe” funziona al contrario: Giuseppe Valtorta ha ricevuto nella sede di Rottigni coloro che distribuiscono i suoi prodotti sul territorio.

Stavolta invece del classico “In armeria con Giuseppe” sono state le armiere ad andare da Giuseppe. Giuseppe Valtorta, amministratore delegato di Rottigni Officina Meccanica, ha infatti aperto le porte dell’azienda ai rappresentanti della rete di armerie che distribuiscono i prodotti Victrix Armaments in Italia. Valtorta ha presentato nel dettaglio i nuovi modelli 2021, su tutti Venus e Gladio X, e ha fornito una serie di indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle carabine.

«Siamo i creatori di precisione» ha ricordato Valtorta. «Siamo abituati a fissare standard sempre molto alti. Le sfide del nostro settore sono molte e in continua evoluzione. Bisogna essere in grado di coglierle al momento giusto e per farlo è fondamentale essere sempre aggiornati». Nelle prossime settimane Rottigni Officina Meccanica annuncerà alcune novità targate Victrix e Rome, il marchio dedicato agli accessori per il tiro di precisione.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.