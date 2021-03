Online il nuovo sito di Bignami

Il nuovo sito di Bignami permette di consultare i cataloghi aggiornati di caccia, tiro sportivo, tiro con l’arco e ottiche.

Caccia, tiro sportivo, tiro con l’arco, ottiche: sono quattro le sezioni principali cui si può accedere dalla home del nuovo sito di Bignami. Non è un semplice svecchiamento: gli interventi grafici rendono ora ogni cantuccio facilmente accessibile.

È rapido consultare i cataloghi online, aggiornati in tempo reale; razionalizzato l’elenco dei marchi in magazzino. La parte alta della home page è dedicata alle ultime novità in vetrina: per l’esordio ci sono lo Zeiss Dti 3/35 Thermal Imaging, la Savage Impulse e le Colt la cui distribuzione Bignami si è aggiudicata all’inizio del 2021.

