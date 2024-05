La Bignami ha cominciato a distribuire le munizioni Eley Ultra Elr, calibro .22 lr per il tiro a lunga distanza.

Presentate ufficialmente nel corso dell’Iwa 2024, da qualche giorno sono arrivate nei magazzini della Bignami, che le commercializza col codice #750456 a 23,30 euro (confezione da 50 pezzi): le Ultra Elr, ossia Extreme long range, le munizioni calibro .22 lr che la Eley ha sviluppato per il tiro rimfire a lunga distanza, sono dunque disponibili in Italia.

Ottimizzate per distanze superiori a 100 metri, le Ultra Elr si caratterizzano per una palla round nose di 40 grani (coefficiente balistico .112) ottimizzata per distanze superiori a 100 metri: 335 m/s alla bocca, a 500 iarde la velocità residua vale 172,8 m/s.

