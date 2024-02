In quarantamila a Eos 2024

S’è conclusa Eos 2024: quasi quarantamila gli ingressi registrati.

C’è mancato poco a una strabiliante cifra tonda: sono stati quasi quarantamila gli ingressi registrati a Eos 2024, la fiera delle armi, della caccia e della pesca svoltasi a Verona da sabato scorso a ieri.

Hanno partecipato ben 676 aziende, da 40 nazioni diverse; ben 295 gli espositori diretti nell’area caccia e tiro (+19% rispetto al 2023), con una crescita dei marchi rappresentati pari a un terzo netto. Ben 48 inoltre i produttori di armi, sei in più dell’anno scorso.

«Il nostro mondo sta intercettando la grande ondata del dopo-covid» segnala Daniele Piva, direttore commerciale della Beretta. «La fiera è cresciuta bene» aggiunge Pierangelo Pedersoli, titolare della Pedersoli e presidente del Consorzio armaioli italiani, partner dell’organizzazione. «È merito del lavoro svolto dall’amministratore delegato Patrizio Carotta. Dispiace soltanto per le contestazioni del primo giorno: che cosa c’entriamo noi, che produciamo repliche ad avancarica della guerra di secessione americana, con la Palestina?».

Come tutte le fiere, Eos 2024 ha consentito di tastare l’andamento nel mercato. Nel mondo delle munizioni, nota Federica Gozza, responsabile marketing della Baschieri & Pellagri, interessano soprattutto i materiali alternativi al piombo dei pallini

Percepisce movimento anche Emanuele Sabatti, titolare dell’omonima azienda che ha raggiunto i 350 anni di attività: «Continuano ad aumentare gli attori d’un mercato particolare», quello della caccia con la carabina»; e ciò è indice chiaro d’un momento di grande dinamismo. A Eos 2024 Sabatti ha notato «un afflusso di visitatori più costante per tutti i giorni dell’esposizione, e visto molti più giovani rispetto all’anno scorso». La presenza crescente dei giovani e delle donne è stata rilevata e apprezzata anche da Mauro Perazzi e Giorgio Zotta, titolare della Zotta Forest.

Per quest’anno Eos si chiude dunque così; ma, in attesa di partecipare alla prossima edizione (sarà in programma dal 15 al 17 febbraio 2025, sempre al centro fieristico di Verona) potete guardare, o riguardare, tutti i video che abbiamo girato. Quali nuovi prodotti vi sono piaciuti di più?

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.