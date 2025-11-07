Sul circuito Mailticket sono in vendita i biglietti per Eos 2026, la principale fiera italiana delle armi e della caccia, da quest’anno in programma a Parma anziché a Verona.

Dalla fine della scorsa primavera si sa che nel 2026 Eos chiuderà la lunga relazione con Verona e abbraccerà Parma (e oltre alla sede cambia anche il calendario: non più metà febbraio, ma da sabato 28 a lunedì 30 marzo): da qualche giorno nel circuito Mailticket sono in vendita i biglietti.

Rispetto a quello effettuato alle casse della fiera, l’acquisto online consente di risparmiare nove euro (16 anziché 25); sulla pagina dedicata di Mailticket si legge che «la prevendita dà diritto a un ingresso a scelta tra [le date]».

I minori di 12 anni possono entrare gratis; lo stesso vale anche per le persone disabili (devono mostrare alla cassa la carta europea della disabilità o il documento che attesti l’indennità d’accompagnamento) e per l’eventuale accompagnatore.

