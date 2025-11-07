Cabot Guns presenta The Wizard

La Cabot Guns ha svelato The Wizard, pistola semiautomatica 1911 realizzata in appena due esemplari.

Nella tradizione, scrive la Cabot Guns nella nota che accompagna il lancio della sua ultima novità, il mago è il depositario della conoscenza più profonda, colui «che spiega l’inspiegabile» e conosce «le paure e le speranze più profonde della società in cui vive»: è a questa figura che la Cabot Guns dedica l’ultima pistola semiautomatica della propria collezione in edizione limitata (appena due gli esemplari prodotti), per l’appunto The Wizard.

L’ha forgiata il maestro Robert Eggerling lavorando l’acciaio damasco, il cui motivo («caotico») racconta «una storia di strati d’acciaio fusi col fuoco e col martello»; la finitura Pvd Royal Concord spalmata a mano («quasi ipnotizzante») riflette toni merlot, oro e ametista.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola 1911 taglia government (ovviamente .45 acp il calibro) impreziosita da accenti al nitruro di titanio e da un diamante incastonato nella mira frontale.

Ciascuno dei due esemplari è conservato in una custodia che Steven A. Parker ha realizzato con un particolare legno di noce rinomato per la sua brillantezza e le tonalità multicolori.

