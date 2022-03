Iwa 2022, al via l’edizione della ripartenza

Comincia oggi Iwa 2022, la prima edizione post-covid 19.

È un’edizione caratterizzata da alcune grandi assenze (per l’Italia si è molto parlato di quella della holding Beretta), ma comunque si prospetta ricca di molte novità: inizia oggi Iwa 2022, la fiera di armi e di caccia dedicata a un pubblico professionale; il centro fieristico di Norimberga, storica sede dell’evento, sarà aperto fino a domenica 6 marzo.

Nelle scorse settimane le aspettative sono via via cresciute fino a esplodere. È infatti il primo grande vero appuntamento europeo del settore dopo la pandemia che ha costretto a due anni di stop. Da oggi e per tutta la settimana seguiremo da vicino la fiera, pronti a raccontarvi tutte le novità in esposizione.

Scopri lo spazio dedicato all’Iwa 2022 e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.