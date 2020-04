Niente Iwa nel 2020: ecco le nuove date

Salta anche l’appuntamento di settembre: Iwa si terrà dal 12 al 15 marzo 2021.

No, nessuno può sbilanciarsi su settembre: l’attuale situazione sanitaria che coinvolge tutta l’Europa ha costretto gli organizzatori a spostare Iwa, la più grande fiera continentale di armi e caccia, direttamente al 2021. Le porte del padiglione espositivo di Norimberga rimarranno dunque aperte dal 12 al 15 marzo.

Nel comunicato in cui ufficializzano lo slittamento, che poi altro non è che la cancellazione di Iwa 2020, gli organizzatori sottolineano le difficoltà logistiche cui gli espositori sarebbero stati costretti in caso di appuntamento in autunno. Sono inoltre da valutare gli effetti, ancora incerti ma di sicuro dirompenti, sull’economia globale.

Troppo prematuro dunque muoversi a settembre: l’edizione 2021 sarà, filtra da NürnbergMesse, la piattaforma di rilancio globale per l’industria delle armi. La fiera sarà chiaramente aperta soltanto ai professionisti del settore.

