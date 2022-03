Glock P80, una pistola storica in edizione limitata

Quarant’anni fa l’esercito austriaco la adottò come pistola d’ordinanza: in occasione dell’anniversario tondo la storica pistola Glock P80 torna sul mercato in edizione limitata.

Nell’1982 fu adottata dall’esercito austriaco come arma d’ordinanza prima di sbarcare sul mercato civile e per il law enforcement col nome di G17: in occasione del quarantesimo anniversario la storica pistola Glock P80 riprende vita in una versione speciale in edizione limitata. Lo ha annunciato la stessa Glock nella giornata inaugurale di Iwa 2022, la fiera di armi in corso a Norimberga.

Venduta in una confezione simile all’originale, la nuova P80 mantiene ovviamente fusto in polimero e caricatore ad alta capacità (17 colpi); da sottolineare la presenza di canna poligonale e sistema di sicurezza Glock Safe Action. Glock non ha ancora comunicato il prezzo al pubblico internazionale.

