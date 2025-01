Kick-Off e Silver: due varianti per il Beretta Ultraleggero

La Beretta ha presentato la Kick-Off e la Silver, due nuove varianti del fucile sovrapposto Ultraleggero.

In una cambia il rinculo, ancora più dolce, nell’altro l’estetica: sono rispettivamente la Kick-Off e la Silver le ultime due varianti dell’Ultraleggero, il fucile sovrapposto che non supera i 2.800 grammi, presentate dalla Beretta.

In entrambe restano le solite le misure delle canne Steelium (610, 660, 710 millimetri), camerate magnum 76 millimetri; nella Kick-Off (2.996 euro, per ora solo calibro 12) l’omonima tecnologia proprietaria (anzi, quasi omonima: si chiama Kick-Off Plus) riduce il rinculo fino al 40%; nella Silver (3.034 euro, anche calibro 20) la bascula scheletrata presenta un trattamento Nistan, alla quale s’aggiungono gli inserti in tecnopolimero trattati in Pvd e la finitura del legno in gommalacca.

