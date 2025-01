Cinquant’anni per il Conarmi

Nel corso di Eos 2025, la fiera in programma a Verona dall’8 al 10 febbraio, il Conarmi festeggerà cinquant’anni dalla fondazione.

Con questo nome esiste dal 2010 (fino ad allora si chiamava Consorzio armaioli bresciani), ma in realtà la storia del Conarmi, Consorzio armaioli italiani, risale al 1975: sono dunque cinquanta gli anni d’attività, cifra tonda da festeggiare nel corso di Eos 2025 (Verona, 8-10 febbraio). Oggi il Conarmi, che oltre alla tutela del comparto ha tra i propri obiettivi la promozione dell’eccellenza italiana nel mondo e il sostegno all’organizzazione di fiere internazionali, rappresenta circa duecento tra produttori d’armi e d’accessori, armerie, società di servizi, aziende dell’indotto.

Da trentasette anni il suo presidente è Pierangelo Pedersoli: quando nel 1988 salì al vertice, racconta, «il mondo dell’industria armiera era molto diverso da quello attuale. Abbiamo lavorato instancabilmente per modernizzare il settore, adattandoci ai cambiamenti normativi e tecnologici, e promuovendo la professionalità delle nostre aziende. Questi risultati sono il frutto di un lavoro collettivo, reso possibile grazie alla passione e alla dedizione di tutti, e in particolare all’abnegazione di tutti i direttivi che si sono susseguiti». Il Conarmi, assicura dunque Pedersoli, è pronto davanti alle sfide che gli presenterà il futuro, e consapevole che «la missione è più attuale che mai: sostenere, proteggere e far crescere il settore armiero italiano».

Cronologicamente alle spalle del Conarmi ci sono l’ArtArm, l’associazione degli artigiani di settore (anni Sessanta), poi la Comunità artigiani armaioli (1970). Nel 1980 il consorzio s’associò all’Assoarmieri e partecipò alla prima edizione di Exa, la fiera voluta dalla Camera di commercio di Brescia; inoltre dal 1984 un suo rappresentante entrò a far parte del consiglio d’amministrazione del Banco di prova. Nel 2010 il Consorzio armaioli bresciani decise d’assumere respiro nazionale anche nel nome, e si trasformò nel Consorzio armaioli italiani; aveva già avviato il corso Tima per tecnico dell’industria meccanica armiera (2005), e aperto il museo delle armi e della tradizione armiera (2007).

L’organigramma del Conarmi – il consiglio direttivo

Pierangelo Pedersoli (presidente)

Luca Rizzini (vicepresidente)

Massimo Tanfoglio (vicepresidente)

Rino Chiappa

Giovanna Fausti

Angelo Merlino

Stefano Pedretti

Alberto Pietta

Daniela Poli

Emanuele Sabatti

Dario Tavana

