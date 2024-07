Kimber Independence, 1776 pezzi per il 4 luglio

Per festeggiare l’anniversario della dichiarazione d’indipendenza la Kimber ha prodotto l’Independence, pistola calibro .45 acp in edizione limitata.

È simbolico anche il numero di esemplari in cui sarà prodotta: 1776, come l’anno della dichiarazione d’indipendenza americana (l’anniversario si festeggiava ieri, il 4 luglio) cui la Kimber dedica la sua nuova pistola full size modello Government calibro .45 acp in edizione limitata; l’ha chiamata Independence, e ha scelto sia un compensatore brevettato sia una finitura Cerakote custom realizzata appositamente, che rappresenta la bandiera. Il suo sventolio è imitato dal particolare design dei tagli di presa posteriori, che definiscono il carrello alleggerito; e la trama (flag theme) ricorre anche nelle guancette G10.

Lunga 246 millimetri (canna di 127 millimetri, passo 1:16”) cui corrisponde un peso di 1.140 grammi, la Kimber Independence costa 1.618 dollari; ogni esemplare, numerato nella forma Usa000-Usa1776, si completa con caricatore da otto colpi, sicura al pollice ambidestra e mire Hi-Viz (frontale a punto singolo, tacca a due punti).

