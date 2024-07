La Sig Sauer Cross-Magnum Sawtooth è una carabina bolt-action con canna Proof Research in fibra di carbonio e calcio Prs regolabile; due (.300 prc, 7 mm prc) i calibri disponibili.

Per la sua ultima carabina bolt-action (non è l’unica novità della casa, anche se le altre hanno riguardato principalmente le pistole: P365 Fuse, P320-XFive Sxg, P226-XFive, P320 Flux Legion) la Sig Sauer ha optato per un nome aggressivo, Sawtooth, denti di sega: l’ha costruita abbinando l’azione Cross-Magnum (finitura Cerakote) a una canna Proof Research di 610 millimetri (filettatura 5/ 8 x24) in acciaio e fibra di carbonio e a un calcio Prs Cross-precision ripiegabile (quando è esteso, la lunghezza complessiva raggiunge i 1.196 millimetri).

Insieme alla configurazione optic ready, sono dunque queste le caratteristiche principali; il peso di sgancio del grilletto, curvo, è regolabile tra 1.135 e 1.815 grammi. La Sig Sauer ha deciso di inserire a catalogo due calibri, .300 prc (passo di rigatura 1:9”) e 7 mm prc (1:8”); . Copricanna in lega con interfaccia Arca/M-Lok, impugnatura in polimero e caricatore Aics in acciaio (sei colpi) completano la dotazione della Sawtooth, che complessivamente pesa 3.855 grammi.

