Sei medaglie per Castellani a Tokyo 2020

Una d’oro, due d’argento, tre di bronzo: sono sei le medaglie conquistate da Castellani a Tokyo 2020.

Oltre alle armi, anche l’abbigliamento italiano è riuscito a salire sul podio olimpico: sono infatti sei le medaglie conquistate dagli atleti che vestivano i gilet di Castellani a Tokyo 2020, almeno una in tutte le specialità individuali di tiro a volo. «Abbiamo lavorato per mesi al fianco dei tiratori; ciascuno doveva avere non un gilet, ma un attrezzo sportivo che garantisse il massimo dell’efficacia per la performance» racconta Maurizio Castellani appena rientrato da Tokyo. «La ricerca si è concentrata sui materiali, elasticizzati e traspiranti, e sulla vestibilità specialmente del paracolpi, punto focale dell’appoggio del fucile».

Fondata nel 1986, oggi Castellani distribuisce i propri gilet da tiro in 120 Paesi e veste diverse federazioni sportive e squadre nazionali.

Le medaglie olimpiche di Castellani

Oro : Zuzana Rehak Stefecekova (Swk, trap femminile)

: Zuzana Rehak Stefecekova (Swk, trap femminile) Argento : David Kostelecky (Cze, trap maschile); Jesper Hansen (Dnk, skeet maschile)

: David Kostelecky (Cze, trap maschile); Jesper Hansen (Dnk, skeet maschile) Bronzo: Matthew Coward-Holley (Gbr, trap maschile); Abdullah Al Rashidi (Kuw, skeet maschile); Wei Meng (Chn, skeet femminile)

