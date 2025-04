Korth presenta il Bitcoin, il revolver in edizione limitata ispirato alla criptovaluta

Il Bitcoin è il revolver in edizione limitata con cui la Korth celebra la più nota delle criptovalute.

Neppure il numero d’esemplari in edizione limitata è casuale: la Korth ha deciso di produrre soltanto duecentodieci (21*10) revolver Bitcoin perché, si legge su Wikipedia, «il numero totale di [questa monete digitali] tende asintoticamente al limite di 21 milioni», ossia 21*106.

Non che ci fosse bisogno d’esplicitare ancora la dedica alla più nota delle criptovalute: era sufficiente guardare il disegno che compongono gli inserti in oro 24 carati (1,7 once, ossia 48 grammi; nella nota di presentazione comparsa sul sito ufficiale della Nighthawk Custom, che con la Korth ha instaurato una collaborazione strettissima, si legge che se si mettessero in fila uno dietro l’altro si raggiungerebbe una lunghezza di circa sei metri) e la custodia in stile Cryptex, realizzata in alluminio grezzo e apribile soltanto se come combinazione della serratura s’utilizza il numero di serie del revolver.

Insieme al revolver reale calibro .357 magnum la Korth propone anche un ologramma 3D serializzato, «un gemello digitale». Alla fine della produzione finiranno distrutti «tutti gli utensili e i file digitali associati: non sarà possibile nessuna replica».

