Hermann Historica pronta all’asta di armi di primavera

Tra armi antiche e moderne e articoli militari da collezione sono più di 6.500 i lotti che la tedesca Hermann Historica batterà all’asta di primavera.

Mercoledì 7 è in programma l’asta di oltre mille armi antiche, tra le quali spicca la coppia di pistole a pietra focaia (lotto 5741, base d’asta 12.000 euro) dell’armeria di Carlo Alberto, principe elettore di Baviera, realizzate da Johann Gottfried Kolbe, di Suhl, intorno al 1740: le due armi mostrano dettagli in argento, finiture in oro e anche un calcio in noce d’alta qualità.

Anche il lotto 5758 (base d’asta 5.500 euro) contrassegna una coppia di pistole a pietra focaia: nel 1780 queste le produsse Johann Christoph Kuchenreuter per i Thurn und Taxis, in Italia noti anche come principi della Torre e del Tasso.

Giovedì 8 e venerdì 9 maggio Hermann Historica batterà invece 2.140 armi moderne: si segnalano un rarissimo esemplare in damasco (canna di 5”, produttore Intertex Maschinenbau) della pistola Korriphilia model Hsp 701 (lotto 7611, con valigetta in cuoio e documenti originali, base d’asta 19.000 euro), uno dei prototipi sperimentali della Mauser C06/08, mai entrata nelle linee di produzione (lotto 7638, base d’asta 22.500 euro), e un fucile Mauser M 1918 calibro 13 mm, impiegato nella prima guerra mondiale, in condizioni ottime e con la brunitura originale (lotto 9587, base d’asta 12.800 euro).

Il 2 e il 5 maggio a Grassbrunn, presso la propria sede, Hermann Historica consentirà di prendere visione di tutte le armi all’asta.

