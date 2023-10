La Cz Shadow 2 Compact come una pistola custom

La pistola Cz Shadow 2 Compact è ora personalizzabile nel configuratore dedicato.

Entra nel configuratore, per essere personalizzabile al massimo: la novità è freschissima, roba di qualche ora, e per il momento non sembra pensata per il mercato italiano, ma anche se con la lingua si fa un po’ di fatica (ma per questo hanno inventato Google Translate, no?) è già utile dare un’occhiata al modo in cui la Cz Shadow 2 Compact si trasforma in un’autentica pistola custom.

Si possono infatti personalizzare la finitura del carrello e del fusto (nera standard o Cerakote Titan, Burnt bronze, Magpul od-green e Cobalt), il colore delle guancette (argento, nero, rosso, blu, viola), il red dot da farci installare (al momento i marchi disponibili sono Shield, Trijcon e Aimpoint), le dimensioni dello sgancio del caricatore in duralluminio, se standard o maggiorato (ed è personalizzabile anche il suo colore, a scelta tra argento, rosso, blu e viola), e la posizione dei comandi, per tiratori destrimani o mancini.

