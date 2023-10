Champions League, gli azzurri di Trap a Osijek

La squadra azzurra di trap, guidata dal direttore tecnico nazionale Marco Conti, è tornata a Osijek (Croazia) – a due settimane esatte dalla fine del Campionato europeo 2023 – per prendere parte alla Champions League continentale, nuova competizione introdotta dalla Confederazione europea e riservata alle quattro migliori nazionali del ranking europeo

L’Italia si è qualificata alla Champions League come prima assoluta del ranking con Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (Svizzera) al femminile e con Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto e Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (Ap) al maschile. La formula prevede scontri diretti, prima in una semifinale e poi nei medal match.

La nostra squadra affronterà in semifinale la Turchia, qualificata come quarta. La vincitrice si scontrerà con la vincitrice della semifinale tra Inghilterra e Spagna, rispettivamente seconda e terza classificata, per l’oro e l’argento, mentre le perdenti delle due semifinali si contenderanno il bronzo e il quarto posto. Il calendario della Champions League prevede per oggi gli allenamenti ufficiali, per venerdì 13 ottobre le semifinali e per sabato 14 ottobre i medal match.