La Nosler presenta la carabina M21 Carbon, in edizione limitata

Sono due, .28 Nosler e .308 Winchester, i calibri in cui la Nosler ha realizzato la M21 Carbon, carabina bolt-action in edizione limitata.

La parola chiave è leggerezza: è questa che la Nosler ha ricercato nello sviluppo del calcio (pesa appena 765 grammi; verticale l’impugnatura, piatta l’asta, inconfondibile il pattern camouflage) e nella scelta d’impiegare la fibra di carbonio per la canna (profilo Sendero, volata svasata verso l’interno, filettatura 5/ 8 x24) della M21 Carbon, la sua nuova carabina bolt-action disponibile in edizione limitata.

Sono due i calibri a catalogo, il .28 Nosler (canna di 610 millimetri, passo di rigatura 1:10”; lunghezza totale 1.130 millimetri; peso 3.195 grammi; caricatore di tre colpi) e il .308 Winchester (canna di 406 millimetri, passo di rigatura 1:8”; lunghezza totale 905 millimetri; peso 2.675 grammi; caricatore di quattro colpi); come si desume dal nome, l’azione è la Model 21.

Risaltano due dettagli: l’otturatore a spirale, ricavato da un pezzo unico d’acciaio al cromo-molibdeno 4340 con rivestimento al nitruro; e il grilletto TriggerTech Diamond Gold Edition, in acciaio inossidabile con finitura dorata, caratterizzato dalle tecnologie Zero-Creep e Frictionless Release, e regolabile fino a un massimo di 907 grammi. Per l’estrattore, smontabile senza bisogno d’attrezzi come l’intero gruppo di fuoco, la Nosler ha scelto lo stile M16.

