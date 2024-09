Un calibro in più per la KelTec Sub2000 Gen3

La carabina ripiegabile KelTec Sub2000 Gen3 è ora disponibile anche in 5,7×28 mm.

Oltre che in 9×19 la Sub2000, la carabina ripiegabile che da inizio anno la KelTec propone come optic ready nella Gen3 (e grazie alla sua configurazione il red dot può restare installato anche quando la si riduce alle dimensioni minime), è ora disponibile anche in 5,7×28 mm (511 dollari), con caricatori da 20, 30 ed eventualmente anche 55 colpi.

Da più di vent’anni la platea degli appassionati dimostra d’apprezzare questo modello, che nonostante gli aggiornamenti mantiene intatto lo spirito originario: dai 774 millimetri complessivi la lunghezza scende facilmente a 742, col calcio collassato, e a 410, ossia la lunghezza della canna (passo di rigatura 1:7”; filettatura ½x28), col calcio ripiegato. Il peso resta contenuto in 1.900 grammi.

L’azione è del tipo blowback, 2.265 grammi il peso di sgancio del grilletto; per l’installazione degli accessori si possono impiegare sia gli slot M-Lok sia la slitta Picatinny fornita a corredo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.