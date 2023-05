La pistola da difesa Sig Sauer P210 Carry si fa custom

La Sig custom works ha dato un taglio custom alla Sig Sauer P210 Carry, nata come pistola da difesa e per il porto occulto.

Incisioni ad alto contrasto sul carrello in acciaio inossidabile lucidato a specchio con finitura Dlc, impugnatura in palissandro caraibico: la Sig Custom works è intervenuta sulla Sig Sauer P210 Carry, la versione da difesa e per il porto occulto della classica P210, per darle una veste inedita.

In sola azione singola, l’arma si sviluppa lungo una canna in acciaio al carbonio lunga 104 millimetri (180 millimetri la lunghezza complessiva, 907 grammi il peso) priva di filettatura; la alimentano tre caricatori da otto colpi calibro 9 mm. Per il fusto, dall’elsa maggiorata, la Sig Custom works ha invece scelto una lega leggera con finitura anodizzata. Del corredo di serie fanno parte le mire notturne SigLite, con riferimenti al trizio.

