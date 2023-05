Sako 90, una nuova linea di carabine bolt-action

La 90, la nuova linea di carabine bolt-action che la Sako presenterà a Caccia Village in anteprima mondiale, si compone di cinque modelli.

Bavarian, Peak-Carbon light, Quest-Carbonwolf, Adventure-Finlight II, Varmint: sono cinque le carabine bolt-action della nuova linea 90 che la Sako presenterà in anteprima mondiale nel corso di Caccia Village (e al Tav Piancardato sarà possibile provarle insieme alla Brx1); è dunque questa la novità finlandese di cui da mesi ormai si sussurrava.

Si tratta di cinque carabine a destinazione venatoria, dal peso ridotto e dalla precisione intrinseca, nelle quali le aree di contatto e gli attriti sono stati ridotti al minimo; la Sako ha ottenuto in questo modo un funzionamento più fluido, una chiusura dell’otturatore silenziosa e morbida e una ripetizione del colpo più facile. Il test condotto per cinque milioni di cicli non ha rilevato alcun malfunzionamento; il recoil lug in acciaio integrato nell’azione piatta (la sua costruzione intende garantire maggior precisione rispetto a quelle tonde) riduce inoltre al minimo il rinculo.

Sako 90: la gallery fotografica

Nella serie 90 si ritrova anche un pezzo della Trg: sono analoghi infatti i pistoncini sulla testina ai quali è demandata l’espulsione. Oltre che diretto, regolabile su cinque diversi livelli (1.000-2.000 grammi) senza bisogno di smontare l’arma, lo scatto è disponibile anche con stecher; la posizione del grilletto è modificabile.

Nei tre modelli con il calcio in carbonio la Sako ha integrato la tecnologia resin transfer molding, utilizzata nell’industria aerospaziale per i contesti estremi; il suo impiego tiene insieme leggerezza e stabilità. Il vivo di volata della canna rotomartellata a freddo è lavorato in modo tale da consentire al gas d’uscire uniformemente.

