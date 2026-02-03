La Sig Sauer P365-XL in versione Comp

La Sig Sauer P365-XL, calibro .380 acp con canna di 79 millimetri, ora è disponibile nella versione Comp, con freno di bocca a due finestre integrato.

Per ammorbidire il rinculo, ridurre il rilevamento e rendere possibili traiettorie più tese «senza sacrificare la capacità di porto occulto» e senza incidere sul bilanciamento e la maneggevolezza per le quali la piattaforma è nota, la Sig Sauer (Bignami il distributore in Italia) ha deciso di declinare la pistola striker fired microcompatta P365-XL nella versione Comp, con freno di bocca (la sigla sta per compensator) a due finestre integrato in prossimità della volata.

Le dimensioni restano ridottissime: la canna, in acciaio al carbonio, misura 3,1” (79 millimetri), per una lunghezza totale di 168 millimetri, cui corrisponde un peso di 520 grammi; sul carrello Sig-Loc, del tipo optic ready (dunque, è facile installare un red dot da impiegare insieme alle mire diurne-notturne X-Ray3), la Sig Sauer ha spalmato una finitura nitron.

Calibro .380 acp (due i caricatori, uno da 10 e uno da 12 colpi), la P365-XL Comp si completa con le caratteristiche della linea X-Series, dall’impugnatura in polimero al grilletto flat a lama e all’hold open esteso.

