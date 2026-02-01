Da Smith & Wesson la M&P9 M2.0 Competitor Hd

La Smith & Wesson ha annunciato la pistola semiautomatica M&P9 M2.0 Competitor Hd, con canna fluted spiralizzata.

Come la Metal Hd ha il fusto in acciaio inossidabile; la M&P9 M2.0 Competitor Hd (1.299 dollari, Prima Armi l’eventuale distributore in Italia), l’ultima novità della Smith & Wesson, ha però diversa la canna, diversa non nel materiale né nella lunghezza (5”, ossia 127 millimetri) e neppure nella finitura Armornite o nel passo di rigatura, 1:10”: diverso è il profilo, fluted spiralizzato.

Questa scelta s’abbina al particolare design del carrello, con tagli d’alleggerimento e di presa molto più aggressivi: conseguenze dirette sono l’ulteriore riduzione del rinculo e un piccolo alleggerimento, visto che a parità di lunghezza e altezza, rispettivamente 210 e 147 millimetri, il peso cala da 990 a 978 grammi.

Sul piano tecnico si tratta di una pistola striker fired con grilletto flat M2.0; come la Metal si può scegliere se corredarla o no di sicura al pollice. La dotazione si completa con sistema ottico Core, mira frontale al trizio HiViz, tacca posteriore u-notch e quattro caricatori di 17+1 colpi calibro 9×19 mm, con minigonna esterna. Sono quattro anche i dorsalini intercambiabili, utili a personalizzare l’impugnatura in polimero.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.