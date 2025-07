La Sig Sauer presenta il red dot Romeo8T-Amr

In abbinamento al Juliet3T-Amr il Romeo8T-Amr, nuovo red dot della Sig Sauer, regola automaticamente il reticolo a seconda del bersaglio da ingaggiare.

Regola automaticamente il reticolo (d’altra parte è noto il significato dell’acronimo: Automatic modified reticle) dopo aver rilevato se il microingranditore Juliet3T-Amr, col quale lo connettono dei sensori magnetici, è attivo oppure no: è questo il potere principale del Romeo8T-Amr, il nuovo red dot per uso professionale annunciato dalla Sig Sauer; in questo modo non è necessario intervenire manualmente, né si prevede soluzione di continuità nella transizione tra configurazioni diverse, legate alla distanza dal bersaglio.

Esente da parallasse, il Romeo8T-Amr consente di regolare la luminosità tra quindici livelli (tre per la visione notturna); inoltre la tecnologia Motac, che regola l’accensione e lo spegnimento automatico in relazione al movimento, ne porta la vita operativa oltre le 50.000 ore.

Nonostante la lente di 40 millimetri, trattata Hdx, la taglia (155x68x63 millimetri; 544 grammi) è ridotta del 30% rispetto a quella di un’ottica tradizionale dello stesso tipo. La Sig Sauer, che ha fissato a 1.000 dollari il prezzo internazionale di lancio, assicura impermeabilità e funzioni antinebbia adeguate agli standard Mil-810 Std.

