La Sig Sauer Cross in versione Bronze

Sig Sauer ha annunciato di aver declinato la carabina bolt-action Cross nella nuova versione Bronze, caratterizzata dall’omonima finitura Cerakote.

È la finitura Cerakote Bronze a contraddistinguere l’ultima versione della Sig Sauer Cross, carabina bolt-action compatta (il calcio collassabile consente di ridurre la lunghezza complessiva da 927 a 660 millimetri) dal chiaro sapore tattico, evidenziato sia dal profilo del copricanna free floating con slot M-Lok, sia dall’impugnatura stile Ar, definizione valida anche per la sicura ambidestra, sia dal caricatore Aics da cinque colpi (.308 Winchester il calibro).

Per l’azione Sig Sauer conferma la leggerezza dell’alluminio, che si abbina all’acciaio inossidabile impiegato per la canna Taper-Lok (misura 16”, ossia 406 millimetri; 1:10” il passo di rigatura, 5/ 8 x24 la filettatura). Il peso resta contenuto: anche nella versione Bronze la Cross non supera i 2.950 grammi.

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