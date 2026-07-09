La Smith & Wesson Bodyguard 2.0 col Viridian Rfx1

Smith & Wesson ha annunciato di aver iniziato la distribuzione della Bodyguard 2.0 in una versione col green dot Viridian Rfx1 installato di serie.
Il sensore corregge automaticamente la luminosità del Viridian Rfx1, che grazie alla tecnologia Instant-One si attiva – niente pulsanti, niente ritardi – quando rileva un movimento dell’arma: è questa l’aggiunta che impreziosisce la già ricchissima Bodyguard 2.0, la pistola microcompatta (69,85 millimetri la canna, 140 la lunghezza complessiva, 122 l’altezza, sotto il pollice lo spessore, 340 grammi il peso) di Smith & Wesson, ora disponibile di serie con quest’ottica in alluminio (multitrattate le lenti, di 3 Moa la dimensione del punto, colorato di verde).
Anche in quest’allestimento la striker Bodyguard 2.0, col grilletto flat, ospita 10 o 12 colpi calibro .380 acp; due le versioni disponibili, con o senza sicura al pollice.
Sul mercato americano il prezzo di lancio della Bodyguard 2.0 col Viridian Rfx1 è di 599 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà da Prima Armi, titolare della distribuzione del marchio.
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