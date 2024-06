Uits approva bando fondi per sezioni Tsn

Il consiglio direttivo dell’Uits ha approvato il bando 2024 per l’accesso ai fondi destinati a interventi infrastrutturali nelle sezioni Tsn.

Dei due milioni originariamente previsti, nel 2023 sono stati spesi soltanto circa 815.000 euro: nel 2024 sale dunque a 3.183.381,81 euro l’ammontare dei fondi stanziati dall’Uits per gli interventi infrastrutturali nelle sezioni Tsn. Non è stato esaurito neppure il budget previsto per l’acquisto di bersagli elettronici (spesi poco meno di 740.000 euro): grazie al residuo di 662.145,01 euro, nel 2024 sono a disposizione 1.362.145,01 euro.

Il consiglio direttivo dell’Uits ha inoltre stanziato circa 180.000 euro per l’organizzazione dei Campionati italiani di Bologna (10-15 settembre), circa 18.000 per i Campionati italiani di target sprint (Subiaco, 21-22 settembre) e circa 9.000 per i Campionati italiani a 300 metri (Tolmezzo, 28-29 settembre).

Nella stessa riunione s’è deciso anche di approvare la proroga di sei mesi per il piano di rientro finanziario del Tsn di Roma, di autorizzare l’acquisto di banchi speciali (massimo 8.000 euro) per favorire la partecipazione dei tiratori disabili alle gare delle specialità non Issf e di approvare sia l’accorpamento di Piemonte e Valle d’Aosta per la partecipazione al Trofeo delle regioni, sia i nuovi regolamenti per la formazione istituzionale e per il riconoscimento della qualifica di armi sportive.

