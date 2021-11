“La stampa di armi 3D? Il modo migliore per procurarsene una illegale”

Per gli iscritti al gruppo Movimento umanità libera, frequentato anche da affiliati di Forza Nuova, la stampa di armi 3D è il modo migliore per procurarsene una illegale. Lo scrivono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci nell’inchiesta pubblicata su Repubblica di domenica.

Negli anni passati di armi 3D si è molto discusso negli Stati Uniti: tanti ricorderanno la controversia giudiziaria che ha coinvolto il portale Defense Distributed. Chiaramente tutto questo niente c’entra con le nuove tecnologie costruttive e con la cosiddetta manifattura additiva; e chiaramente, ma non dovrebbe neppure esser necessario ribadirlo, chi ha la licenza è quanto di più lontano da chi punta a procurarsi armi illegalmente.

