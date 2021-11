Sabatti Rover, la nuova serie di carabine bolt action

Sabatti ha presentato la nuova serie Rover: il catalogo delle sue carabine bolt action si arricchisce di dieci modelli.

Hunter, Hunter Classic, Hunter Classic Pro, Pathfinder, Shooter, Scout, Patrol, Ranger, Alaskan, Thumbhole: sono dieci i modelli in cui si declina la Rover, la nuova serie di carabine bolt action di Sabatti. Realizzati con una nuova lavorazione a controllo numerico, sia l’azione (da un blocco in Ergal 55 macchinato ad alta precisione per minimizzare le tolleranze e poi anodizzato) sia l’otturatore a tre tenoni (da una singola barra d’acciaio, e a seconda del modello disponibile in versione cromata o con finitura nera opaca) sono stati riprogettati; oltre che per l’estrattore rinforzato, l’otturatore si contraddistingue anche per l’angolo di chiusura a 60° e il pomello intercambiabile.

La canna è rotomartellata a freddo e presenta una rigatura tradizionale; grazie alla tecnologia Barrel Extension è facilmente sostituibile senza che sia necessario regolare lo spazio di testa. Tra i diversi modelli cambiano la sua lunghezza, 460 o 610 millimetri, la capacità del caricatore (3 o 7 colpi Aics), lo scatto match o standard, il peso (2.800-3.300 grammi) e il materiale in cui è realizzato il calcio; si spazia tra sintetico, legno e legno con rivestimento Soft Touch. La serie Sabatti Rover è disponibile nei calibri .223 Remington, .243 Winchester, .270 Winchester, 6,5×47 Lapua, 6,5×55 SE, 6,5 Creedmoor, .30-06 Springfield, .308 Winchester, 7mm Remington Magnum e.300 Winchester Magnum. I prezzi al pubblico saranno resi noti nelle prossime settimane.

1 di 10

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti del numero di dicembre, in edicola.