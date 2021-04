Tecnica costruttiva delle armi, il corso online di Conarmi sulla stampa 3D

Tra maggio e giugno Conarmi organizza un corso sulla manifattura additiva nella tecnica costruttiva delle armi.

Sempre più spesso si sente parlare di manifattura additiva quando si discute di tecnica costruttiva delle armi. Per chiarire che cosa e come la stampa 3D – di questo si tratta in fondo – sia utilizzabile Conarmi organizza un corso online rivolto alle aziende.

La stampa tridimensionale da polveri metalliche o plastiche consente di produrre velocemente e a costi competitivi alcuni componenti meccanici, strutturali e funzionali. Il docente, un fisico con dottorato di ricerca in ingegneria nucleare ed esperienza nella manifattura additiva, spiegherà quali leghe metalliche e materiali plastici utilizzare per le armi; quali siano i vantaggi e i limiti della stampa 3D; come funzionino progettazione, produzione e post-produzione. Le iscrizioni chiudono il 20 maggio; il costo è pari a circa 585 euro per azienda, che dunque può far partecipare anche più di un dipendente. Il corso si terrà il 28 maggio e il 4, l’11 e il 18 giugno, sempre di venerdì e sempre dalle 9 alle 13.

