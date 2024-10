La Taurus Usa presenta il revolver 608 Competition

Il Taurus Usa 608 Competition è un revolver sportivo calibro .357 magnum / .38 special con canna bull di 6”.

Lo ha sviluppato seguendo le indicazioni di chi partecipa alle gare di livello alto e altissimo: sarà interessante vedere come il mercato risponderà all’ultima intuizione della Taurus Usa, il 608 Competition.

Si tratta di un revolver sportivo in singola-doppia azione con canna bull (6”, ossia 152,4 millimetri; passo di rigatura 1:16,5”), fusto e tamburo (ospita otto colpi calibro .357 magnum / .38 special) in acciaio inossidabile opaco, e impugnatura in gomma Vz target.

Per la mira frontale la Taurus Usa ha scelto un pezzetto di fibra ottica verde; la si può usare insieme alla tacca posteriore, smontabile, regolabile in deriva; e senza attrezzi è regolabile anche il grilletto.

Lungo 289 millimetri cui corrisponde un peso di 1.445 grammi, compatibile con slitte aftermarket necessarie per l’installazione di eventuali accessori, il 608 Competition (la sicurezza è demandata alla transfer bar, o sicura automatica al percussore) si completa con clip a stella o moon clip.

Sul mercato internazionale costa 1.016 dollari; modi e tempi del suo arrivo in Italia dipenderanno dalla Origin, che ha in carico la distribuzione del marchio Taurus Usa.

