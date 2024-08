La Weatherby Orion Sxs anche in calibro 28

La Weatherby ha cominciato a produrre la doppietta Orion Sxs anche in calibro 28.

Dopo l’esordio in 12 e in 20 e l’aggiunta del .410 nell’autunno scorso, il catalogo si completa: quando in Italia era sera inoltrata la Weatherby ha annunciato di aver cominciato a produrre la doppietta Orion Sxs anche in calibro 28 (1.099 dollari il prezzo di listino sul mercato internazionale).

Il peso di 3.040 grammi eguaglia quello del calibro 20, a metà strada tra i 3.310 del 12 e i 2.770 del .410. Restano identiche la cameratura magnum di 3” (76,2 millimetri), la length of pull regolabile tra 349,25 e 374,65 millimetri, la dotazione di cinque strozzatori (Sk, Ic, Mod, Im, full), la bindella classica, la sicura ambidestra, il bigrillo selettivo e soprattutto l’aspetto, caratterizzato dal calcio inglese in noce finito a olio.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.