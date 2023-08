Weatherby Orion Sxs, la doppietta in stile classico

Si chiama Orion Sxs la nuova doppietta della Weatherby, nei calibri 12 e 20.

Sxs, come dire side by side: è infatti una doppietta l’ultimo fucile arrivato nella serie Orion della Weatherby che da questo mese lo venderà sul mercato internazionale (per sapere se arriverà in Italia bisognerà attendere una comunicazione della Bignami, improbabile ad agosto) a 1.099 dollari; almeno sulla carta la destinazione è doppia, sia la caccia sia il tiro a volo.

Sono due i calibri disponibili, 12 e 20 entrambi camerati magnum (3”, ossia 76 millimetri); scegliendone uno anziché l’altro cambia soltanto il peso, che scende da 3.310 a 3.040 grammi.

Restano uguali sia le caratteristiche tecniche, dalle canne di 710 millimetri (28”) con finitura bluizzata opaca (lunghezza complessiva 117 milimetri; length of pull regolabile tra 350 e 375 millimetri) al bigrillo selettivo (agendo sul grilletto anteriore si spara con la canna destra) con ponticello maggiorato, sia la dotazione di serie (mira a perla in ottone; cinque gli strozzatori Yildiz: improved modified, improved cylinder, modified, full, skeet); ambidestra la sicura.

Il look classico è accentuato dal calcio inglese in legno di noce grado A finito a olio.

