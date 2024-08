Come sta andando il mercato delle armi in America?

Il report dell’osservatorio Nasgw descrive come stabile l’andamento del mercato delle armi in America a tredici settimane dalle elezioni presidenziali.

O è presto o non fa così paura, e si capirà soltanto poi se per le posizioni o perché non la si considera (ancora?) in grado di vincere: neppure l’ingresso di Kamala Harris nella corsa alla presidenza ha scosso il mercato delle armi in America, quieto sui soliti ritmi degli ultimi mesi.

Secondo l’osservatorio Nasgw gli incassi alla fine della prima settimana d’agosto raggiungono il miliardo e 480 milioni di dollari, nettamente indietro rispetto sia all’anno scorso (1,7 miliardi, -12,7%) sia alla media del triennio 2021-2023 (1,9 miliardi, -21,9%).

Come più volte registrato dall’inizio del 2024, l’unico dato in crescita è quello che racconta l’andamento del mercato delle munizioni rispetto al 2023: in confronto ai 223,37 di allora, i 239,22 milioni di oggi valgono il 7,1% in più; si resta comunque indietro (-9,7%) se li si paragona ai 264,82 della media triennale.

Neppure l’analisi del mercato delle ottiche genera sorprese: i 60,87 milioni di dollari fatturati fin qui valgono il 2,2% in meno rispetto al 2023 (62,21 milioni) e il 21,9% in meno rispetto alla media triennale (77,96 milioni).

