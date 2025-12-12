Armi Magazine gennaio 2026 è in edicola

Armi Magazine gennaio 2026 vi aspetta in edicola come sempre ricco di curiosità e anteprime. Protagonista della copertina è la Walther Pdp F-Series 3,5” in calibro 9×19 mm, caratterizzata da un’impugnatura assottigliata progettata per tiratori (e tiratrici) con mani piccole.

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine gennaio 2026, oltre alla Walther Pdp F-Series 3,5”, possiamo segnalare: Sabatti Rover Shooter cal. .308 Winchester, Kimber Kds9C cal. 9×19 mm, Gsg Mauser M20 cal. .22 Lr e Rfm Twenty-Five cal. 12. Per l’aria compressa, inoltre, la Fx Airguns King 600 Nordic Wolf cal. 9,00 mm e l’Asg Cz Shadow 2 cal. 4,5 mm.

Hanno suscitato enorme scalpore e interesse i proclami politici seguiti a un recente episodio di cronaca: una rapina domiciliare (o un tentativo di rapina) finita con la fuga degli assalitori a opera del soggetto aggredito, che ha sparato. Pare che nei suoi confronti non si sia aperto alcun fascicolo penale di indagine per “atto dovuto”. Una casualità fortunata? La legge sulla difesa legittima è cambiata? Gira un nuovo vento pro aggredito che si difende? Nulla di tutto questo. E vi spieghiamo perché.

Per le munizioni, i super-test delle Prvi Partizan cal. .38 S&W Special con palla da 148 grani Lwchb e delle Fiocchi Golden X 24 grammi cal. 12.

Spazio alla ricarica, con tre articoli. Tra le numerose opzioni proposte a catalogo da Fox Bullets, sono stati selezionati due proiettili monolitici da caccia in calibro .224”, testati in ricariche dedicate al .223 Remington. La Eld-X di Hornady è prodotta in diverse varianti ma, quella da 178 grani, si sposa ottimamente con il calibro statunitense per definizione, il .30-06 Springfield: in combinazione con la polvere Vihtavuori N160 ha offerto sul bersaglio un’accuratezza degna di nota. Nel terzo – e ultimo – articolo, un assetto per il calibro 20 che farà gola a molti, non fosse altro perché piuttosto semplice, con componentistica facilmente reperibile, economica e che permette di caricare un buon numero di cartucce per la caccia alla piccola selvaggina migratoria.

Mancano pochi giorni a Natale: vi proponiamo 30 consigli per gli ultimi acquisti per i vostri amici tiratori e cacciatori.

E ancora, su Armi Magazine gennaio 2026, la rubrica ‘Questione di legge’, la progettazione della Algimec Agm 1, la finale del Regional Championship Lssa, un addestramento realistico per operatori professionisti e tanto altro ancora. Buona lettura (e i migliori auguri di trascorrere un sereno Natale) dallo staff di Armi Magazine.