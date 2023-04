Le armi Daniel Defense più vendute a marzo

La Daniel Defense ha fatto sapere quali siano state le cinque armi più vendute nel mese di marzo.

Tre stile Ar-15 in 5,56×45 mm Nato, una 7,62×51 mm Nato, una 6 mm Creedmoor: sono tre i calibri in cui sono camerate le cinque armi Daniel Defense più vendute a marzo 2023. Si tratta della Ddm4 V7 Pro (2.205 dollari), della Ddm4 V7 (2.098 dollari), della Dd4 RIII (2.324 dollari), della Dd5 V4 (2.651 dollari) e della Delta 5 Pro Varmint (2.499 dollari). Lo ha fatto sapere la stessa azienda.

Più che per i dati di vendita complessivi però a marzo della Daniel Defense s’è parlato per il tempo ridottissimo in cui è andata esaurita la Daniel Defense M81 V1, carabina custom in edizione limitata.

1 di 5

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.