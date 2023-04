Ruger Super wrangler, i revolver dal calibro convertibile

Nelle scorse ore la Ruger ha presentato la Super wrangler, linea di tre revolver dal calibro convertibile.

Il tamburo .22 lr è facilmente sostituibile e dunque il calibro è facilmente convertibile nel .22 wmr, sempre da sei colpi: è la caratteristica principale dei Super wrangler, i revolver ad azione singola presentati dalla Ruger qualche ora fa; è evidente l’ispirazione alla linea Wrangler, che dal 2019 ha colto successi su successi.

Disponibili in tre varianti (la finitura Cerakote è a scelta nera, argento o bronzo), i Super wrangler si sviluppano lungo una canna rotomartellata a freddo lunga 140 millimetri; Ruger ha scelto l’acciaio robusto per fusto e tamburo e un materiale sintetico zigrinato per l’impugnatura, stile Single six.

1 di 3

La sicurezza è demandata alla transfer bar, quella leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto; le si affianca il sistema di caricamento via loading gate. Impiegabile insieme alla mira frontale fissa, la tacca di mira è regolabile in alzo e deriva.

279 millimetri per 1.070 grammi, sul mercato americano ove sono stati appena lanciati i revolver Super wrangler costano 329 dollari; nelle prossime settimane si saprà se la Bignami, che gestisce la distribuzione del marchio Ruger, li porterà in Italia.

