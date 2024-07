Beretta Brx1 calibro 6,5 Creedmoor, la prova a fuoco

La Beretta Brx1, prima carabina da caccia della casa gardonese con sistema di caricamento lineare (straight pull), sposa il calibro nato negli Usa e subito diventato di tendenza tra cacciatori e tiratori: il 6,5 Creedmoor.

Abbiamo avuto modo di provare la Beretta Brx1 in 6,5 Creedmoor, in abbinamento con due canne diverse per lunghezza e spessore.

Beretta Brx1 cal. 6,5 Creedmoor

Produttore : Beretta , Gardone Val Trompia (Bs)

: , Gardone Val Trompia (Bs) Modello : Brx1

: Brx1 Tipo : carabina a ripetizione manuale straight-pull

: carabina a ripetizione manuale straight-pull Calibro : 6,5 Creedmoor (anche in .243 Winchester, .308 Winchester, .30-06 e .300 Winchester magnum)

: 6,5 Creedmoor (anche in .243 Winchester, .308 Winchester, .30-06 e .300 Winchester magnum) Canna : 570 mm con profilo di 16 mm o 620 mm con profilo di 19 mm, rotomartellata a freddo, con passo di rigatura 1:8”, volata filettata M14-5/8×24

: 570 mm con profilo di 16 mm o 620 mm con profilo di 19 mm, rotomartellata a freddo, con passo di rigatura 1:8”, volata filettata M14-5/8×24 Scatto : single stage con tre opzioni di peso di sgancio

: single stage con tre opzioni di peso di sgancio Sistema di chiusura : testina rotante con 8 alette (16 alette su 2 ordini per i calibri magnum)

: testina rotante con 8 alette (16 alette su 2 ordini per i calibri magnum) Caricatore : bifilare da 5 colpi

: bifilare da 5 colpi Sicura : a cursore nella parte posteriore superiore della carcassa, a tre posizioni

: a cursore nella parte posteriore superiore della carcassa, a tre posizioni Organi di mira : assenti, slitta Picatinny

: assenti, slitta Picatinny Lunghezza totale : 1.095 mm

: 1.095 mm Peso : 3.300 grammi (scarica e senza ottica)

: 3.300 grammi (scarica e senza ottica) Materiali : carcassa in lega leggera di alluminio; calciatura in polimero (nero, verde oppure arancione), canna e otturatore in acciaio

: carcassa in lega leggera di alluminio; calciatura in polimero (nero, verde oppure arancione), canna e otturatore in acciaio Finiture : canna brunita nera, carcassa anodizzata nera

: canna brunita nera, carcassa anodizzata nera Classificazione : arma da caccia (codice

: arma da caccia (codice Prezzo: 1.665 euro (1.745 euro per la versione arancione e per quella con mire metalliche)

