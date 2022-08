Le impugnature custom Vz per Ar-15 in Italia

Alien, Diamond slant, Operator II: sono di tre tipi le impugnature custom Vz per Ar-15 che Erredi Trading distribuisce in Italia.

Tre varianti in quattro colori ciascuna, con le medesime caratteristiche base ma diverse per design: sono le impugnature custom per Ar-15 a marchio Vz che Erredi Trading distribuisce in Italia; sono tutte realizzate in G10 con fissaggio in acciaio inossidabile e tutte lunghe 101,5 millimetri (100 grammi netti il peso) con un’inclinazione di 17°.

1 di 3

Le Alien furono originariamente progettate per il reparto Precision weapons section dei Marine; grazie al loro grip aggressivo le Diamond slant sono destinate all’utilizzo tattico anche in condizioni meteo avverse e con guanti pesanti; è decisamente particolare il design delle Operator II, che a una zigrinatura aggressiva a righe trasversali nella parte posteriore ne abbinano una a palla da golf in quella anteriore. Tutti e tre i modelli costano 116 euro, in ciascuno dei colori (nero, nero-grigio, verde oliva, marrone) in cui sono prodotti.

