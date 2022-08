Armi Magazine settembre 2022 è in edicola!

Il numero più… estivo dell’anno, Armi Magazine settembre 2022, vi aspetta in edicola dal 13 agosto con anteprime, novità e curiosità. In copertina spicca la semiautomatica Pardini Gt9 5”, camerata 9×19 e ottima non solo per le gare ma anche per l’uso ludico sportivo

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine settembre 2022, possiamo segnalare: Kimber Montana cal. 6,5 Creedmoor, Beretta Apx A1 cal. 9×19, Effebi Delta Next cal. 20/76 e .44 magnum, Cz 600 Alpha cal. .300 Winchester Magnum, Chiappa Firearms Rhino 30Ds Nebula cal. .357 magnum, Utas Ut9-M Mini cal. 9×19 e Fossari Crx9 Sporting Bsr cal. 12. Attualità in primo piano con tre recentissime sentenze della Corte di Cassazione su moderatori di suono, cartucce caricate a pallettoni e custodia diligente delle armi. Spazio alla ricarica del .223 Remington, cercando di trovare il giusto assetto – seguendo passo dopo passo la fase preliminare di studio anche attraverso l’analisi delle diverse tecniche utilizzabili – per il tiro di precisione. Rimaniamo in argomento con un articolo davvero originale, ovvero l’approccio di un neofita al tiro a lunga distanza, analizzando nel contempo la customizzazione di una carabina per l’F-Class. Per le ex-ordinanze, ecco la pistola semiautomatica Zastava M57 calibro 7,62×25, l’arma da fianco standard dell’esercito jugoslavo dal 1957 fino al “collasso” del Paese, nel 1992. Curiosando in armeria, può capitare di imbattersi in una Mauser Hsc camerata 7,65 Browning, contraddistinta da un’estetica particolare e da una meccanica… ancora più particolare. La manutenzione delle nostre armi è fondamentale: abbiamo quindi testato un nuovo lubrificante, la cui caratteristica principale è asciugare completamente in un tempo brevissimo, quantificabile in poche decine di secondi. E ancora, su Armi Magazine settembre 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, il Magnifico Set of five di Benelli, l’analisi del .375 CheyTac, la carabina ad aria precompressa Gamo Gx-40 calibro 4,5 mm, e tanto altro ancora. Buona lettura (e buone vacanze) dallo staff di Armi Magazine.