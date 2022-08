Europei di tiro a volo: il programma

Gli Europei di tiro a volo mettono in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

In palio ci sono il titolo continentale e soprattutto due carte olimpiche per ciascuna delle finali senior, sia trap sia skeet: sono dunque molteplici i motivi d’interesse degli Europei di tiro a volo in programma a Larnaca (Cipro) dal 26 agosto a lunedì 12 settembre. Non sono ancora state ufficializzate le convocazioni degli skeetisti, in pedana da venerdì 2 settembre.

La nazionale italiana: i convocati di trap

Uomini : Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari, Daniele Resca

: Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari, Daniele Resca Donne : Giulia Grassia, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco

: Giulia Grassia, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco Uomini junior : Matteo D’Ambrosi, Emanuele Iezzi, Riccardo Mirabile

: Matteo D’Ambrosi, Emanuele Iezzi, Riccardo Mirabile Donne junior: Giorgia Lenticchia, Sofia Littamè, Marika Patera

Il calendario

Sabato 27 agosto

13.30 Semifinali e finale trap donne

Semifinali e finale trap donne 15.30 Semifinali e finale trap uomini

Domenica 28 agosto

14.45 Finale trap mixed team

Lunedì 29 agosto

14.45 Finale trap donne a squadre

Finale trap donne a squadre 15.55 Finale trap uomini a squadre

Giovedì 1° settembre

13.45 Semifinali e finale trap donne junior

Semifinali e finale trap donne junior 15.45 Semifinali e finale trap uomini junior

Venerdì 2 settembre

15.15 Finale trap mixed team junior

Sabato 3 settembre

14.30 Finale trap donne junior a squadre

Finale trap donne junior a squadre 15.40 Finale trap uomini junior a squadre

Domenica 4 settembre

13.45 Semifinali e finale skeet donne junior

Semifinali e finale skeet donne junior 15.45 Semifinali e finale skeet uomini junior

Lunedì 5 settembre

15.15 Finale skeet mixed team junior

Martedì 6 settembre

14.45 Finale skeet donne junior a squadre

Finale skeet donne junior a squadre 15.55 Finale skeet uomini junior a squadre

Venerdì 9 settembre

13.30 Semifinali e finale skeet donne

Semifinali e finale skeet donne 15.30 Semifinali e finale skeet uomini

Sabato 10 settembre

15.45 Finale skeet mixed team

Domenica 11 settembre

15.15 Finale skeet donne a squadre

Finale skeet donne a squadre 16.40 Finale skeet uomini a squadre

(ora italiana)

