Timney Scorpion Gen2, il gruppo di scatto per la Cz Scorpion

Chi vuole customizzare il gruppo di scatto della Cz Scorpion, carabina in calibro da pistola, ora può affidarsi a Timney triggers.

Seguendo la convinzione che «un’arma buona stia tutta nel grilletto», Timney triggers ha sviluppato un gruppo di scatto custom per la Cz Scorpion e l’ha reso compatibile con tutte le varianti; realizzato con macchine a controllo numerico, consente di regolare facilmente il peso di sgancio tra i 1.360 e i 2.495 grammi. Oltre al tipico color arancione, lo caratterizzano la finitura del grilletto in ossido nero e il trattamento Np-3 per minimizzare l’attrito.

L’installazione è facile; la distribuzione internazionale è affidata a Ferkinghoff che però non ha ancora comunicato il prezzo al pubblico.