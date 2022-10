Nel Manifesto sono ufficializzate le tariffe d’iscrizione e tesseramento all’Uits nel 2023.

Per i soci volontari le tariffe d’iscrizione e tesseramento all’Uits nel 2023 non fanno registrare variazioni apprezzabili: complessivamente la quota costerà 65 euro. Si segnala invece un aumento sia per i soci d’obbligo (leggero, 14,41 euro dal 1° gennaio) sia per il diploma d’idoneità al maneggio delle armi per il quale sarà obbligatoria anche una sessione di tiro con l’arma lunga a canna liscia (dieci colpi a carica ridotta): da 130 euro (120+10 eventuali per le munizioni per l’arma liscia) si salirà a 150. Lo si apprende dal Manifesto Uits 2023 pubblicato negli scorsi giorni. Escluse le munizioni, il corso per l’accertamento dell’abilità tecnica al tiro per i nuovi iscritti volontari costerà 50 euro; per i minorenni però l’iscrizione sarà gratuita.

Per guardie giurate e agenti delle polizie locali il corso per il rinnovo del patentino d’idoneità al tiro costerà 120 euro (35 ciascuna delle due lezioni, 50 l’esame); 20 euro la maggiorazione per ogni lezione ripetuta. Il numero di munizioni da sparare sale da cento a centocinquanta.

Insieme al Manifesto, l’Uits ha pubblicato anche un manuale didattico per il diploma d’idoneità al maneggio delle armi; l’obiettivo è uniformare la formazione su tutto il territorio nazionale. Si registra infine una novità per le gare delle discipline non Issf: sarà obbligatoria la presenza di un delegato tecnico Uits, i cui costi la sezione coprirà per metà.

Le tariffe d’iscrizione e tesseramento per i tiratori

Master e senior : 65 euro (40 + 25)

: 65 euro (40 + 25) Juniores : 50 euro (40+10)

: 50 euro (40+10) Ragazzi : 15 euro

: 15 euro Allievi : 10 euro

: 10 euro Giovanissimi: 10 euro

