Beretta Excellence shooting action: ecco i vincitori

S’è concluso il circuito Beretta Excellence shooting action, dedicato al tiro dinamico sportivo.

Plescan, Zilli, Besana, Moletti, Formato, Moioli: sono loro i sei vincitori, uno per categoria, del Beretta Excellence shooting action; dedicato al tiro dinamico sportivo e pensato per consentire ai tiratori di fare esperienza con la Beretta 92x Performance, il circuito s’è sviluppato su sette diversi campi di tiro (Cuneo combat club di Cuneo; Defense 360° di Arcisate, Va; Le tre piume di Agna, Pd; Barium shooting club di Bitonto, Ba; Dynamic shooting league di Filottrano, An; Sermoneta shooting club di Sermoneta, Lt; per la finale Uboldo shooting club di Uboldo, Va).

«Il principale obiettivo era rendere possibili l’aggregazione tra gli appassionati e l’esperienza con [le nostre armi], ed è stato centrato» commenta Beretta; «cercheremo di introdurre qualche novità già dal prossimo anno, per permettere ai tiratori di misurarsi e di testare la qualità dei nostri prodotti».

I vincitori

Standard : Diego Formato

: Diego Formato Classic : Francesco Moioli

: Francesco Moioli Production : Mirko Moletti

: Mirko Moletti Production optic : Marian Plescan

: Marian Plescan Pcc : Andrea Zilli

: Andrea Zilli Open: Emanuele Besana

