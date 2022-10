Mondiali di tiro a segno, intanto argento e carta olimpica

Danilo Sollazzo vince la medaglia d’argento di carabina 10 metri e conquista una delle carte olimpiche in palio nei Mondiali di tiro a segno.

Il primo medagliato italiano nei Mondiali senior di tiro a segno è Danilo Sollazzo, argento nella carabina 10 metri: il secondo posto alle spalle dell’indiano Rudrankksh Balasaheb Patil gli vale anche la carta olimpica per Parigi 2024.

Per il resto il primo fine settimana di gare è stato dominato dalla Cina, che ha conquistato cinque titoli iridati (impressionante l’albo d’oro della pistola 10 metri, monocolore) e quattro carte olimpiche, due per specialità; le rimanenti se le sono aggiudicate Corea del Sud (due, una per specialità), India, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Polonia (carabina), Pakistan, Ucraina, Grecia, Serbia e Armenia (pistola). Lunedì 17 sono in programma le due gare mixed team a 10 metri.

I campioni

Carabina 10 metri

Uomini : Rudrankksh Balasaheb Patil (India)

: Rudrankksh Balasaheb Patil (India) Donne : Alison Marie Weisz (Stati Uniti)

: Alison Marie Weisz (Stati Uniti) Uomini a squadre : India

: India Donne a squadre: Cina

Pistola 10 metri

Uomini : Liu Jinyao (Cina)

: Liu Jinyao (Cina) Donne : Lu Kaima (Cina)

: Lu Kaima (Cina) Uomini a squadre : Cina

: Cina Donne a squadre: Cina

