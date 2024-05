Le Walther Ppk e Ppk/S anche in .32 acp

La Walther torna a produrre le pistole Ppk e Ppk/S nel calibro .32 acp, o 7,65 Browning.

Spinta dal mercato che ha a disposizione caricamenti con palle ultraleggere, specifici per pistole con canne corte (in queste misurano 3,3”, ossia 838 millimetri) destinate alla difesa personale, la Walther (distributore Bignami) ha deciso di ritornare su una scelta che aveva compiuto nel 2013 e di reintrodurre nel proprio catalogo le pistole Ppk e Ppk/s in calibro .32 acp, o 7,65 Browning.

Sono quattro le varianti a disposizione, due per modello: le distingue la finitura, brunita o inossidabile, non il prezzo, pari a 969 dollari.

Rispetto al .380 acp, in .32 acp cresce la capacità del caricatore, che ospita sette colpi nella Ppk e otto nella Ppk/S. Nello stesso calibro a inizio 2024 la Beretta aveva presentato la 30X Tomcat.

