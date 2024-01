Beretta 30X Tomcat, due pistole microcompatte

Per il mercato americano la Beretta ha presentato le pistole microcompatte tascabili 30X Tomcat, nelle versioni Get home bag (canna di 71 millimetri) e Just in case (canna di 61 millimetri).

Nella versione più lunga ci si ferma a 134,6 millimetri (5,3”), in quella più corta addirittura a 127 (5”): sono indiscutibilmente microcompatte le 30X Tomcat, le due pistole che la Beretta ha presentato nelle scorse ore, in contemporanea con l’avvio dello Shot Show 2024; perlomeno per il momento sono disponibili soltanto per il mercato americano al prezzo di 600 dollari.

I due modelli si chiamano Get home bag (canna di 71 millimetri, peso 460 grammi) e Just in case (canna di 61 millimetri, peso 455 grammi); in entrambe è installato l’Effortless loading system, il meccanismo che rende la canna basculante perché si possa procedere al caricamento senza scarrellare, e dunque sia facile l’impiego anche per chi non ha granché forza nelle mani.

Sulle 30X Tomcat la Beretta ha ripensato il posizionamento e la configurazione dei comandi (risagomata la sicura manuale ambidestra), aumentato la capacità del caricatore (ospita otto colpi calibro .32 acp, o 7,65 mm Browning, ma ne è disponibile anche una variante da dieci), optato per grilletto e cane scheletrizzati e ridotto del 35% lo sforzo di trazione in doppia azione.

L’impugnatura di legno è lavorata con la zigrinatura Helica, per rendere ancora più efficace il maneggio.

