Leggi sulle armi: il nuovo Manuale di Iovino scioglie i dubbi

Chi per professione o interesse personale deve aver chiaro il quadro delle leggi sulle armi adesso ha uno strumento in più a disposizione. Pier Francesco Iovino firma il Manuale delle leggi amministrative e penali in materia di armi, edizione 2020.

A leggere si impara sempre qualche cosa, se si legge l’ultima novità editoriale di G. Giappichelli Editore di Torino si impara decisamente tanto – almeno di leggi sulle armi. Il Manuale delle leggi amministrative e penali in materia di armi, edizione 2020, costituisce infatti un valido mezzo di aggiornamento e di ricerca sia per i professionisti del settore sia per i semplici cultori della materia. L’opera è a firma di Pier Francesco Iovino, dirigente della polizia di Stato, dottore di ricerca in diritto pubblico e costituzionale, docente presso la Scuola superiore di polizia e autore di diverse pubblicazioni in materia.

La disciplina delle armi è tema molto tecnico, purtroppo a volte caotico e poco comprensibile. Il libro lo affronta in modo completo ma allo stesso tempo decisamente chiaro e accessibile, analizzando la normativa nazionale ed europea e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti.

Iovino illustra in modo esaustivo gli argomenti e i dubbi interpretativi che quasi quotidianamente sorgono sulla materia. C’è modo di capirne di più su armi comuni, da guerra, sportive e da caccia, licenze e autorizzazioni, detenzione, trasporto e custodia, collezione, obblighi e certificazioni amministrative. È una pubblicazione sicuramente utile per cacciatori, tiratori, collezionisti e appassionati.

Bibliografia

Iovino P.F. (2020), Manuale delle leggi amministrative e penali in materia di armi, G. Giappichelli Editore, Torino, 448 pagine, 42 euro.

